Кубок англійської ліги, 1/8 фіналу

Блекберн – Ноттінгем Форест – 1:4

Голи: Вортон, 43 – Джонсон, 13 (пен), 90+3, Лінгард, 54, Авонії, 79

Чарльтон – Брайтон – 0:0 (по пенальті – 4:3)

Манчестер Юнайтед – Бернлі – 2:0

Голи: Еріксен, 27, Рашфорд, 57

Манчестер Юнайтед провів перший матч після міжнародної паузи. Ерік Тен Хаг кинув у бій футболістів, які тільки-тільки повернулися з ЧС-2022. Фернандеш і Рашфорд вийшли в групі атаки, а Каземіро взагалі закрив дірку в центрі оборони. Суперником "дияволів" був Бернлі, якому Венсан Компані прищеплює комбінаційний футбол. Бернлі лідирує в Чемпіоншипі, а сьогодні нав'язав боротьбу МЮ.

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Господарі Олд Траффорд могли забити швидкий гол, але Гарначо змарнував класний пас Фернандеша. Гола довелося чекати до середини тайму: Бруну закинув у штрафний майданчик, Ван-Біссака прострілив, а Еріксен забив у порожні ворота. Марсьяль ще до перерви мав подвоювати перевагу МЮ, однак його удар парирував голкіпер.

Дубравка намагався додати інтриги. Словацький воротар грубо помилився на виході – Каземіро вибив м'яч з лінії. Через кілька хвилин Мартін пропустив м'яч під ногою після пасу назад і сам за собою підчистив.

Бернлі старався грати у свій футбол, але Манчестер Юнайтед на класі забив вдруге. Шикарний прохід здійснив Рашфорд. Форвард збірної Англії підхопив м'яч на власній половині та протягнув метрів 50, потім проскочив двох опонентів і прицільно пробив у дальній кут.

Гості могли повернутися в гру, якби Чурлінов реалізував бодай один з двох моментів. А на останніх хвилинах Барнс не покарав Каземіро за обрізку. Втім, Бернлі так і не забив, а Манчестер Юнайтед довів матч до логічного завершення та вийшов у чвертьфінал Кубка ліги.

Колишній манкуніанець Лінгард також сьогодні тріумфував. Джессі голом і асистом допоміг Ноттінгем Форест розгромити Блекберн. Роберто Де Дзербі вилетів з турніру від Чарльтона. Брайтон не зумів вразити ворота третьолігового суперника, після чого жахливо пробив серію пенальті – 4 промахи за 7 ударів.