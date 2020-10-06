18-річний хавбек Факундо Пеллістрі відтепер захищатиме кольори Манчестер Юнайтед, повідомляє офіційний сайт клубу.

Кавані підписав контракт із Манчестер Юнайтед

Уругваєць підписав контракт з "червоними дияволами" на 5 років з можливістю продовження ще на сезон. За інформацією ЗМІ, у послуга Факундо також були зацікавлені мадридські гранди – Реал та Атлетіко.

Юний півзахисник виступав за уругвайський Пеньяроль, де провів 37 матчів. За даними порталу transfermarkt, МЮ заплатив за гравця 8,5 млн євро.

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