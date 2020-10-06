Англійський Манчестер Юнайтед в останній день трансферного вікна встиг оформити ще одне зіркове підписання. На Олд Траффорд переїхав екс-форвард Парі Сен-Жермен Едінсон Кавані.

33-річний уругваєць продовжить кар'єру в Манчестері, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Кавані підписав із манкуніанцями 1-річний контракт. Угода передбачає можливість продовження співпраці ще на сезон. Форвард дістався Юнайтед безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після завершення дії контракту з ПСЖ.

У Парижі Едінсон Кавані провів 7 сезонів. Також він виступав за італійські Наполі, Палермо та рідний Данубіо на батьківщині.

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