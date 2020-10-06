18-летний хавбек Факундо Пеллистри отныне будет защищать цвета Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт клуба.

Кавани подписал контракт с Манчестер Юнайтед

Уругваец подписал контракт с "красными дьяволами" на 5 лет с возможностью продления еще на сезон. По информации СМИ, в услуга Факундо также были заинтересованы мадридские гранды – Реал и Атлетико.

Юный полузащитник выступал за уругвайский Пеньяроль, где провел 37 матчей. По данным портала transfermarkt, МЮ заплатил за игрока 8,5 млн евро.

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