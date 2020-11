На Стемфорд Брідж зустрічались команди, які набрали чудовий хід і реально нав'язують Ліверпулю боротьбу за титул. Челсі не поступався 7 матчів поспіль, Тоттенхем – 8. Ба більше, "шпори" демонстрували стовідсотковий показник набраних очок в гостях. Утім яскравого спектаклю, на жаль, не вийшло.

Манчестер Юнайтед переміг Саутгемптон завдяки дублю та асисту Кавані – "дияволи" оформили камбек з 0:2

Після короткої розвідки Стевен Бергвейн змарнував чудову нагоду вивести гостей вперед. Кейн тонко асистував партнеру в один дотик, а той влупив над поперечкою метрів з 10-ти. Вже через кілька хвилин нідерландець отримав майстер-клас з виконання схожих ударів. Вернер ефектно викрутив під дальню стійку і навіть почав святкувати, але рефері справедливо скасував гол німецького бомбардира через офсайд. Після цього ініціатива знову перейшла до команди Моурінью, яка набагато цікавіше провела стартовий відрізок. Менді, зокрема, довелось рятувати після хорошого пострілу Ор’є з лінії штрафного.

Господарі огризнулись в середині першого тайму після сольного проходу Маунта. Вихованець "пенсіонерів" проскочив одразу двох суперників і вгатив поруч з дальньою дев’яткою. Кейн, Сон і Бергвейн продовжували “крутити хребти” захисникам Челсі швидкими переміщеннями, утім їхнього запалу вистачило на 25-30 хвилин. Гра помітно заспокоїлась, а показники очікуваних голів (xG) зовсім не вражали до перерви.

Друга половина гри розпочалась з небезпечного моменту поблизу воріт Льоріса. Молодому Абрахаму забракло якихось міліметрів, аби акцентовано пробити головою після подачі Джеймса. Челсі більше контролював м'яч, а Тоттенхем низько захищався. Підопічні Моурінью багато помилялись і майже нічого не створювали попереду.

Челсі також не феєрив на чужій половині поля, м'яко кажучи. Лемпард навіть замінив інертного Вернера, який поступився місцем американцеві Пулішічу. Боротьба, боротьба, боротьба... Запасні майже задрімали, а Лемпард з Моурінью щось активно підказували на бровці поля. Сумна картина трималась до 81-ї хвилини, поки Маунт знову не взяв на себе, смачно приклавишись здалеку – Льоріс дотягнувся кінчиками пальців і перевів сферу на кутовий. Жиру міг вирвати перемогу для Челсі на 90+2, але програв дуель кіперу "шпор".

Вихід мегаталановитого Хаверца на завершальні хвилини не змінив ситуацію. 0:0 – цілком справедливий підсумок нудного лондонського дербі. Тоттенхем набрав 21 очко і обійшов Ліверпуль за додатковими показниками. Челсі залишився на третій позиції з 18-ма пунктами, стільки ж у четвертого Лестера.

FULL-TIME Chelsea 0-0 Spurs



Spurs go of the #PL as the spoils are shared at Stamford Bridge #CHETOT pic.twitter.com/lzTDzm07ik