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Манчестер Юнайтед перебуває за крок до підписання Фернандеша – відома майбутня зарплата таланта Спортінга

16 січня 20:13 689 Читать на русском
Манчестер Юнайтед перебуває за крок до підписання Фернандеша – відома майбутня зарплата таланта Спортінга
Бруну Фернандеш / Фото ФК Спортінг

Півзахисник лісабонського Спортінга Бруну Фернандеш найближчим часом приміряє футболку МЮ.

Представники Бруну Фернандеша узгодили усі деталі особистого контракту португальця з манкуніанцями, повідомляє Daily Mail.

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За угодою з "червоними дияволами" 25-річний хавбек отримуватиме близько 150 тисяч євро на тиждень. Англійському клубу залишилось узгодити суму трансферу зі Спортінгом.

В поточному сезоні чемпіонату Португалії Фернандеш провів 15 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 7-ма асистами.

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