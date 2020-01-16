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Манчестер Юнайтед находится в шаге от подписания Фернандеша – известна будущая зарплата таланта Спортинга

16 января 20:13 229 Читати українською
Манчестер Юнайтед находится в шаге от подписания Фернандеша – известна будущая зарплата таланта Спортинга
Бруну Фернандеш / Фото ФК Спортинг

Полузащитник лиссабонского Спортинга Бруну Фернандеш в ближайшее время примерит футболку МЮ.

Представители Бруну Фернандеша согласовали все детали личного контракта потугальца с манкунианцами, сообщает Daily Mail.

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По соглашению с "красными дьяволами" 25-летний хавбек будет получать около 150 тысяч евро в неделю. Английскому клубу осталось согласовать сумму трансфера со Спортингом.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Фернандеш провел 15 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 7-ю ассистами.

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