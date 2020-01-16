Манчестер Юнайтед і Челсі поборються за таланта Лілля

Хавбек Лілля Бубакарі Сумаре став однією з найбажаніших цілей для англійських грандів.

Манчестер Юнайтед та Челсі у січні влаштують битву за молодого француза, інформує Sky Sports.

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Арсенал випав з переліка претендентів на зірку "догів", тому Сумаре доведеться обирати між "червоними дияволами" та "синіми". Щоправда, Лілль сподівається втримати 20-річного гравця до 26 січня, коли відбудеться важливий матч чемпіонату Франції проти ПСЖ. Чинний контракт півзахисника з клубом розрахований на 2,5 роки.

У сезоні 2019/20 Сумаре провів за Лілль 17 матчів у Лізі 1, однак результативними діями не відзначався.

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