Поєдинок з прихованою інтригою боротьби за останню путівку в Лігу чемпіонів. Матч, як і онлайн-трансляція Ньюкасл – Ліверпуль на "Футбол 24", стартував о 19:30. "Сороки" посідають 4 місце, але зовсім поруч Тоттенхем, Брайтон і вже навіть Фулхем. Хоча фаворитом на вакантне місце в зоні ЛЧ могла вважатися 9 команда турнірної таблиці. До дуелі з підопічними Клоппа Ньюкасл мав 9 очок переваги перед Ліверпулем. Однак у "червоних" є ще гра в запасі, тому за якийсь тиждень перевага могла зменшитися до 3 балів.

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Сен-Максімен потужно почав звітний поєдинок. Спочатку ідеально виклав Альмірону, а потім і сам був близький до мети. Ліверпуль оговтався і видав розкішний відрізок. Кіран Тріп'єр двічі затримався з офсайдною пасткою, дозволивши розширити межі можливостей для гравців атаки суперника. Спочатку Дарвін впіймав закидання Александера-Арнольда з глибини. Нуньєс нарешті реалізував перший момент, а не почав з тринькання моментів. Ще через 7 хвилин Салах тонким черпачком знайшов Гакпо також на межі офсайду. І знову вбивча реалізація гравця, до якого у минулих матчах були претензії щодо марнування нагод.

А далі стався геть комічний епізод. Чергове закидання з глибини призвело до того, що Поуп, один із найкращих кіперів сезону, вибіг у поле. Нік намагався зіграти головою, однак промахнувся і почав загрібати снаряд руками у паніці перед Салахом. Позаяк це було далеко за межами штрафного, суддя показав червону картку. Вилучення 30-річного голкіпера збірної Англії означає дискваліфікацію на фінал Кубка ліги проти Манчестер Юнайтед, який відбудеться наступної неділі, 26 лютого, о 18:30. У Ньюкасала залишаються лише Мартін Дубравка (заграний у турнірі за МЮ, тому не може вийти) та Лоріс Каріус. який за 3 сезони провів лише 5 матчів.

Кар'єра 29-річного німця пішла на відчутний спад після того самого київського фіналу ЛЧ-2018, коли він подарував Реалу перемогу. Зате через тиждень Каріус має всі шанси повернутися у ворота на велику гру, прагнучи засмутити принципового суперника Ліверпуля. ЦІкаво, що невдовзі після фіналу 5-річної давнини один із фанатів МЮ набив собі тату з написом "Каріус – легенда 26 05 2018". Ну, а поки Дубравка має право зіграти, вийшов саме він. Словак відразу ж почав працювати у поті чола. Парирував удар Гакпо після подачі Трента зі штрафного.

Ньюкасл у меншості заграв значно краще. Почався бенефіс Тріп'єра, який розкидав передачі під удар всім, кому міг. Капітан господарів створив момент для Сен-Максімена, який просто знищив усіх захисників на своєму шляху – лише Аліссон перевів у поперечину. Там же приземлився снаряд після удару Бьорна, ідеальна подача Тріп'єра дивом не стала результативною. Блискучий тайм Ліверпуля в нападі, де Байчетіч і Фабінью класно розігрували, підтримуючи старання Салаха й Александера-Арнольда. А ось з обороною зовсім не так все добре, як це показує табло.

На старті другої половини Ісак і Шер не реалізували вигідні моменти. Сен-Максімен продовжував накручувати ліверпульців пачками. Тривожний епізод стався з Дарвіном. Невдало приземлився уругваєць у боротьбі з Тріп'єром на газон, травмувавши плече. Клопп зробив відразу 4 заміни на 59 хвилині. Пошкодження Нуньєса виявилося доволі серйозним. хоча Дарвін ще встиг перед виходом увійти до штрафного і пробити в дальній – Дубравка виручив. І знову розкішні трієчки Ліверпуля. Починають розривати гості на контратаках то ліворуч, то праворуч. Елегантна гра в пас виводить Робертсона сам на сам, але шотландський захисник вирішує покотити на Салаха – в недодачу.

Александер-Арнольд проводить розкішний матч. Перехоплює, обігрує, віддає на хід Салаху, але Мохамед марнує все ще одним пасом не туди. А тепер уже дзеркальна контра Ньюкасла. Недбалість Фірміно з Мілнером у центрі поля спровокувала вихід 3 проти 2, який запоров Каллум Вілсон. Розганяв наступ Ентоні Гордон, ще один джокер Хау. Жота після навісу Робертсона не влучає з меж воротарського. Справа Дарвіна живе. Ще одна ефектна спроба португальця після чергового націленого пасу Трента. Снаряд пролетів зовсім поруч з дальньою стійкою, яку ще й ледь не замкнув Фірміно. Той же Діогу Жота вже було обіграв голкіпера, але не поцілив у порожні ворота. І знову відзначаємо, як комбінували Фірміно та Елліот, які створили цей момент.

FT: Newcastle 0-2 Liverpool



xG: 2.05-2.37

Shots: 14-13

Shots on target: 4-7

Final third entries: 45-56

Possession: 37.2%-62.8%

Corners: 6-7



The Magpies are beaten by Liverpool again. #NEWLIV pic.twitter.com/kNK3nXIg4x — Squawka Live (@Squawka_Live) February 18, 2023

Ліверпуль набирає 35 очок, перериваючи безпрограшну серію Ньюкасла, що тривала 17 матчів АПЛ поспіль. До слова, виключно самі ж мерсісайдці й перемагали команду Хау, в якої після лишень другої поразки за сезон тепер тільки на 6 балів більше. Криза "сорок" була помітна ще в поєдинках з борцями за виживання (Борнмутом і Вест Хем Юнайтед), а також середняком (Крістал Пелас), коли тричі поспіль завершували внічию, дозволяючи суперникам з низів таблиці надто багато біля своїх воріт і не тішачи власних фанатів реалізацією. Немає причин, чому б насамперед Ліверпулю не посунути Ньюкасл з 4 сходинки вже зовсім скоро. Адже далі в "сорок" ще й складніший календар з кубковим фіналом проти МЮ і відновленням АПЛ на полі Манчестер Сіті.

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