Вболівальники манкуніанців настільки розлючені на Антоні Марсьяля, що страждають навіть близькі форварда.

Мелані, дружина нападника МЮ Антоні Марсьяля, отримує повідомлення із смертельними погрозами від вболівальників "червоних дияволів", повідомляє The Sun.

Сульшер підтвердив відхід двох гравців з Манчестер Юнайтед

Фани Юнайтед лютують після ганебної поразки своєї команди від аутсайдера АПЛ Шеффілд Юнайтед (1:2). Марсьяль не надто переконливо виглядав у цьому поєдинку, що і спровокувало шквал хейту.

Після 20-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на другій сходинці турнірної таблиці.

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