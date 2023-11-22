Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг зможе розраховувати на одного з оборонців.

Люк Шоу пропустив близько 3 місяців через м'язове ушкодження. Захисник Манчестер Юнайтед не виходив на поле з серпня і провів лише дві гри в нинішньому сезоні.

"73 в рейтингу ФІФА": Англія сенсаційно вилетіла в 1/8 ЧС-2023 – скандальне фіаско гравців Челсі, Арсенала і Ман Сіті

Як повідомляє прес-служба клубу, сьогодні Шоу тренувався в загальній групі. Не виключено, що футболіст зможе взяти участь у матчі з Евертоном, за який виступає українець Віталій Миколенко. Зустріч з "ірисками" відбудеться в неділю, 26 листопада.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед має 21 бал і посідає шосте місце в турнірній таблиці АПЛ. Евертон після зняття 10 пунктів впав на 19-ту сходинку. У "ірисок" лише чотири очки.

Від перемоги у фіналі ЛЧ до роботи за барною стійкою: Єспер Блумквіст грав за Мілан та МЮ, а тепер пече піцу