Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг сможет рассчитывать на одного из защитников.

Люк Шоу пропустил около 3 месяцев из-за мышечного повреждения. Защитник Манчестер Юнайтед не выходил на поле с августа и провел лишь две игры в нынешнем сезоне.

"73 в рейтинге ФИФА": Англия сенсационно вылетела в 1/8 ЧМ-2023 – скандальное фиаско игроков Челси, Арсенала и Ман Сити

Как сообщает пресс-служба клуба, сегодня Шоу тренировался в общей группе. Не исключено, что футболист сможет принять участие в матче с Эвертоном, за который выступает украинец Виталий Миколенко. Встреча с "ирисками" состоится в воскресенье, 26 ноября.

Напомним, что Манчестер Юнайтед имеет 21 балл и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Эвертон после снятия 10 пунктов упал на 19 строчку. У "ирисок" лишь четыре очка.

От победы в финале ЛЧ до работы за барной стойкой: Йеспер Блумквист играл за Милан и МЮ, а теперь готовит пиццу