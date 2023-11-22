ЧС-2023 U-17, 1/8 фіналу

Англія – Узбекистан – 1:2

Голи: Ндала, 35 – Асламбек, 4, Мізраєв, 67

Вилучення: Рахматуллаєв, 90+11 (за межами поля)

Збірна Англії U-17 не змогла пробитися у чвертьфінал молодіжного чемпіонату світу. "Молоді леви" не зуміли обіграти Узбекистан, який посідає аж 73 місце в рейтингу ФІФА.

Україна U-19 розбила Словаччину та вийшла в еліт-раунд кваліфікації на Євро-2024 з першого місця групи

Англійці пропустили перший м'яч вже на 4 хвилині. Відігратися вдалося лише під кінець першого тайму. По перерві Мізраєв знову вивів свою команду вперед. Напруга не вщухала до фінального свистка. Арбітр матчу додав понад 10 хвилин до основного часу.

На останніх секундах гри не витримав головний тренер узбеків Рахматуллаєв і вибив м'яч далеко за межі поля. Гравці Англії налетіли на провокатора, а рефері показав пряму червону.

"Молоді леви" були одним із фаворитів на перемогу в турнірі, оскільки мали в своєму складі талантів з академій Манчестер Сіті, Арсенала та Челсі.

Узбекистан вийшов у свій перший чвертьфінал з 2011 року і далі зустрінеться з Францією або Сенегалом.

Україна U-21 перемогла Азербайджан – "синьо-жовті" виграли 5-й матч у відборі до Євро, зберігаючи лідерство в групі