Манчестер Юнайтед отримав додатковий козир у боротьбі за трансфер Санчо

Манчестер Юнайтед все ще налаштований підсилити свою атаку зіркою Борусії Д Джейдоном Санчо.

Британські ЗМІ вже давно повідомляли, що Ман Юнайтед домовився з 20-річним англійцем про особистий контракт, але ніяк не міг задовольнити апетити клубу.

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Повідомлялося, що "джмелі" налаштовані отримати за свого лідера близько 100 млн євро. Після того, як команда Уле Гуннара Сульшера гарантувала собі участь в Лізі чемпіонів наступного сезону, клуб готовий активізуватися у боротьбі за Санчо, повідомляє ESPN.

Вже груповий етап ЛЧ гарантує Манчестер Юнайтед солідний дохід, тому "червоні дияволи" тепер можуь собі дозволити придбати Санчо, який у минулому сезоні Бундесліги зіграв 32 матчі, у яких забив 17 голів та віддав 17 асистів.

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