Гвардіола втратив молодого гравця, який забив 600 голів, – він вже попрощався і мітить в Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед хоче забрати 16-річного нападника "містян" Чарлі Макніла, повідомляє Daily Mail.

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Шість років тому хлопчина не зміг пробитися в академію "червоних дияволів" і був змушений йти до іншого клубу з Манчестера. Результативність Макніла на дитячо-юнацькому рівні була просто божевільною – форвард примудрився наколотити 600 голів, постійно граючи проти старших суперників. Манчестер Сіті планував укласти перший професіональний контракт з Чарлі, але той шокував відмовою і вже попрощався з "містянами" у соцмережах.

Інтерес до нападника є у РБ Лейпциг, Лідса та Вулверхемптона, проте фаворитом на його підписання вважається Манчестер Юнайтед. Макніл залишався фанатом "червоних дияволів" упродовж всіх цих років і нібито готовий пробачити улюбленому клубу давню відмову.

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