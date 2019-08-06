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Лукаку знову тренувався з Андерлехтом і не хоче повертатись у Манчестер Юнайтед

16:55 662 Читать на русском
Лукаку знову тренувався з Андерлехтом і не хоче повертатись у Манчестер Юнайтед
Ромелу Лукаку / соцмережі

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку рішуче налаштований покинути команду. Гравець знову тренувався з Андерлехтом.

Сьогодні, 6 серпня, гравці Манчестер Юнайтед мали зібратись на своїй клубній базі на тренування. За інформацією HLN, Ромелу Лукаку не прибув у розташування "червоних дияволів" і продовжив тренуватись з Андерлехтом. Він був помічений на базі бельгійської команди днем раніше.

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Окрім цього, гравець під час тренування був одягнений в екіпірування фірми Joma, що може порушити умови спонсорського контракту манкуніанців з Adidas.

Бельгієць наполягає на своєму продажі. Нещодавно зірвався обмін його на Пауло Дибалу з Ювентуса. Також на нього претендує Інтер, оскільки Антоніо Конте особисто хоче бачити гравця в своєму складі.

Манчестер Юнайтед прагне продати нападника за 85 млн євро і не шукатиме йому заміни. У минулому сезоні АПЛ він забив 12 голів і віддав 1 асист.

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