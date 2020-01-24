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Манчестер Юнайтед оштрафований за поведінку гравців в матчі проти Ліверпуля

18:38 49 Читать на русском
Манчестер Юнайтед оштрафований за поведінку гравців в матчі проти Ліверпуля
Гравці Манчестер Юнайтед / Sky Sports

Манчестер Юнайтед отримав покарання за матч 23-го туру АПЛ проти Ліверпуля (0:2).

15’ Вірджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах
 
15’ Вірджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах

Манчестер Юнайтед має сплатити 20 тисяч фунтів за поведінку гравців під час поєдинку проти Ліверпуля, інформує Sky Sports.

Асист Аліссона та черговий крок мерсисайдців до чемпіонства у відеоогляді Ліверпуль – Манчестер Юнайтед – 2:0

Нагадаємо, футболісти Манчестер Юнайтед оточили суддю Крейга Поусона на 25-й хвилині матчу проти Ліверпуля після голу Роберто Фірміно при рахунку 1:0. Головний арбітр спочатку зарахував гол, чим викликав невдоволення і агресію з боку гравців Манчестер Юнайтед. Пізніше гол був відмінений після перегляду відеоповтору.

Додамо, що Ліверпуль впевнено обіграв Манчестер Юнайтед (2:0) та продовжив свою безпрограшну серію в АПЛ.

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Англія Ліверпуль - Манчестер Юнайтед Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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