Асист Аліссона та черговий крок мерсисайдців до чемпіонства у відеоогляді Ліверпуль – Манчестер Юнайтед – 2:0

Ліверпуль переміг Манчестер Юнайтед у 23 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Манчестер Юнайтед.

Матч Ліверпуль – Манчестер Юнайтед розпочався о 18:30 за київським часом. Ліверпуль фантастично йде по дистанції чемпіонату, втративши лише 2 очки за 21 матч. Єдиним суперником, який не програв "скаузерам", залишався саме Манчестер Юнайтед, який посідає 5-ту позицію АПЛ.

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Ліверпуль відкрив рахунок вже на 14-й хвилині гри. Після подачі Трента Александера-Арнольда з кутового ван Дейк головою переправив м'яч у ворота Де Хеа. Пізніше одразу два голи мерсисайдців були скасовані – у першому випадку було порушення правил проти голкіпера МЮ, а в іншому епізоді арбітр зафіксував офсайд.

І все ж глядачі побачили ще одне взяття воріт. На останніх секундах гри Аліссон віддав гольовий пас на Салаха, який реалізував вихід віч-на-віч з Де Хеа. 2:0 – перемога Ліверпуля, який відірвався від Ман Сіті на 16 очок при наявності гри в запасі.

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