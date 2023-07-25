Швед Антоні Еланга буде виступати в складі Ноттінгем Форест. Клуб підписав контракт з гравцем до 2028 року.

Шведський форвард Манчестер Юнайтед Антоні Еланга змінив клубну прописку, перебравшись до Ноттінгем Форест. Про це повідомляє клубна прес-служба "лісників".

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За офіційними даними, контракт між футболістом і клубом укладено на п'ять років – до літа 2028. ЗМІ повідомляють, що МЮ отримав 15 мільйонів фунтів.

У складі "червоних дияволів" Еланга, який може зіграти на будь-якому з флангів атаки, провів загалом 55 матчів (з них 26 – минулого сезону), забив 4 голи, віддав 4 асисти. У складі національної збірної Швеції Еланга зіграв 12 матчів, забив три м’ячі.

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