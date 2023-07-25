Півзахисник Фіорентини Соф'ян Амрабат в сезоні 2023/24 може виступати за Манчестер Юнайтед.

Манкуніанці активно працюють над посиленням своєї команди. Новою ціллю Манчестер Юнайтед став півзахисник Фіорентини Соф'ян Амрабат.

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Як повідомляє журналіст Ізем Анас, "червоні дияволи" практично завершили трансфер марокканського футболіста. Залишилось узгодити лише кілька деталей. Перехід Амрабата може коштувати Манчестер Юнайтед близько 30 мільйонів євро.

Чинна угода Соф'яна з флорентійською командою розрахована до 2024 року. У складі Фіорентини марокканець провів 107 матчів, в яких відзначився двома результативними діями.

Нагадаємо, що взимку ім'я Амрабата активно пов'язували з Барселоною.

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