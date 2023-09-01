В начале сезона у Эрика Тен Хага возникли проблемы на левом фланге защиты, поскольку Люк Шоу получил травму и выбыл на длительный срок. Манчестер Юнайтед решил подыскать игрока, чтобы заменить своего фулбека.

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Как информирует официальный сайт манкунианцев, "красные дьяволы" договорились об аренде Серхио Регилона у Тоттенхэма. Соглашение рассчитано на один год - до 30 июня 2024 года без права выкупа. В контракте между клубами предусмотрен пункт о досрочном расторжении аренды в январе. По данным The Athletic, Манчестер Юнайтед взял на себя полностью обязательства по зарплате игрока.

Напомним, что Серхио Регилон выступал за Тоттенхэм с 2020 года. В прошлом сезоне он защищал цвета мадридского Атлетико, за который сыграл лишь в 12 матчах.

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