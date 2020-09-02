Донні ван де Беек став гравцем Манчестер Юнайтед, інформує офіційний Твіттер "червоних дияволів".

Ван де Беек повідомив гравцям Аякса про переїзд у Манчестер

Нідерландський півзахисник підписав п'ятирічний контракт з можливістю продовження ще на рік. За інформацією ЗМІ, вартість трансферу становить близько 40 млн євро. Зазначимо, що раніше фаворитом на хавбека називали Барселону, але МЮ зумів випередити каталонців завдяки своїм хорошим відносинам із Аяксом.

У минулому сезоні чемпіонату Нідерландів Донні провів 23 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та 6-ма асистами.

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