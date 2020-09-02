Донни ван де Беек стал игроком Манчестер Юнайтед, информирует официальный Твиттер "красных дьяволов".

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Нидерландский полузащитник подписал пятилетний контракт с возможностью продления еще на год. По информации СМИ, стоимость трансфера составляет около 40 млн евро. Отметим, что ранее фаворитом на хавбека называли Барселону, но МЮ сумел опередить каталонцев благодаря своим хорошим отношениям с Аяксом.

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Донни провел 23 матча, в которых отметился 8-ю голами и 6-ю ассистами.

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