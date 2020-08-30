Донні ван де Беек намірився перейти у Манчестер Юнайтед, про що він і розповів своїм партнерам у Аяксі, повідомляє Sport.es.

Барселона може використати Суареса для підписання лідера Аякса

Наступного тижня 23-річний лідер амстердамців вирушить до Англії, де і підпише угоду з манкуніанцями. За інформацією ЗМІ, Аякс оцінив свого таланта у 55 млн євро. Раніше фаворитом на півзахисника називали Барселону, але МЮ зумів випередити каталонців завдяки своїм хорошим відносинам із Аяксом.

У минулому сезоні чемпіонату Нідерландів Донні провів 23 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та 6-ма асистами.

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