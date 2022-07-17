Манчестер Юнайтед узгодив з Аяксом трансфер Лісандро Мартінеса, повідомляє офіційний сайт англійського клубу. Аргентинцю залишилося укласти з "дияволами" особистий контракт, пройти медичний огляд та отримати візу в Сполучене Королівство.

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Аякс на власному офіційному сайті уточняє суму трансферу. Вона складе 67 мільйонів євро, з яких 57 амстердамці отримають відразу, а ще 10 зароблять у вигляді бонусів. Таким чином цей трансфер стає 6 найдорожчим в історії МЮ (після Погба, Магуайра, Санчо, Лукаку та Ді Марії).

Лісандро – центральний захисник, але здатен також зіграти зліва в обороні та в опорній зоні. Мартінес перебрався в Амстердам влітку 2019 року. Відтоді аргентинець зіграв за Аякс під керівництвом Еріка Тен Хага 120 матчів (6 голів та 6 асистів).

Трансфер Мартінеса відкриває шлях для переходу Миколи Матвієнка. Саме захисник Шахтаря і збірної України є кандидатом на те, щоб замінити аргентинця в Аяксі.

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