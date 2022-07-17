Манчестер Юнайтед согласовал с Аяксом трансфер Лисандро Мартинеса, сообщает официальный сайт английского клуба. Аргентинцу осталось заключить с "дьяволами" личный контракт, пройти медицинский осмотр и получить визу в Соединенное Королевство.

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Аякс на своем официальном сайте уточняет сумму трансфера. Она составит 67 миллионов евро, из которых 57 амстердамцы получат сразу, а еще десять заработают в виде бонусов. Таким образом, этот трансфер становится 6 самым дорогим в истории МЮ (после Погба, Магуайра, Санчо, Лукаку и Ди Марии).

Лисандро – центральный защитник, но способен сыграть слева в обороне и в опорной зоне. Мартинес переехал в Амстердам летом 2019 года. С тех пор аргентинец сыграл за Аякс под руководством Эрика Тен Хага 120 матчей (6 голов и 6 ассистов).

Трансфер Мартинеса открывает путь для перехода Николая Матвиенко. Именно защитник Шахтера и сборной Украины является кандидатом на то, чтобы заменить аргентинца в Аяксе.

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