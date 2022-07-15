Крістіан Еріксен переборов усі труднощі зі здоров'ям і знову виступатиме за топ-клуб.

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про підписання 30-річного данця на правах вільного агента. Контракт розрахований на 3 роки. Раніше інсайдери розкрили зарплатню Еріксена в МЮ – 150 тисяч фунтів на тиждень.

Манчестер Юнайтед узгодив трансфер захисника Аякса – місце для Матвієнка вільне

Ще минулого літа кар'єра хавбека була під загрозою після зупинки серця на Євро-2020. Еріксен витратив кілька місяців на реабілітацію і розірвав контракт з Інтером. Взимку ризикнути з 30-річним гравцем вирішив Брентфорд і не прогадав – гол+5 асистів і 7 перемог у 11 матчах за "бджіл". Втім, його угода була розрахована лише до червня, тому зараз Крістіан міг шукати нові варіанти вільним агентом.

Додамо, що це другий трансфер МЮ у літнє міжсезоння після лівого захисника Тайрелла Маласії з Фейєнорда.

Колишня Роналду скинула маску – росіянка збирала гроші для українців, а тепер хизується огидною буквою Z