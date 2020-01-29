Манчестер Юнайтед офіційно домовився про трансфер Бруну Фернандеша

Португальський хавбек Бруну Фернандеш незабаром спробує свої сили в АПЛ.

Манчестер Юнайтед досяг згоди з лісабонським Спортінгом щодо трансферу Бруну Фернандеша, інформує офіційний сайт манкуніанців.

"Червоним дияволам" залишилося узгодити з футболістом умови особистого контракту, а португалець ще повинен пройти медогляд у новому клубі.

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Сума трансферу офіційно не повідомляється, однак авторитетні джерела запевняють, що Манчестер Юнайтед виплатить 55 млн євро відразу, а ще 25 млн можуть надійти на рахунок Спортінга у вигляді бонусів.

До слова, Бруну Фернандеш провів 17 матчів в поточному чемпіонаті Португалії в складі Спортінга, відзначившись 8 голами та 7 результативними передачами.