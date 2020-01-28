Барселона перехопить трансферну ціль Манчестер Юнайтед, щоб обміняти його на нового форварда

Аби отримати бажане, керівництво каталонців готове на будь-які авантюри.

В історії з трансфером нападника Валенсії Родріго Морено у Барселону несподівано з’явився новий персонаж. Півзахисник Спортінга Бруну Фернандеш, який до останнього моменту вважався головною трансферною ціллю Манчестер Юнайтед, може перейти у каталонський клуб, повідомляє видання Superdeporte.

Манчестер Юнайтед узгодив суму трансферу Бруну Фернандеша

"Синьо-гранатові" настільки сильно хочуть бачити у своєму таборі Родріго, що готові залучити у свою схему 25-річного португальського вінгера. До чого тут взагалі Фернандеш?

Справа в тому, що іспанський нападник готовий покинути "кажанів", яким, однак, потрібно буде терміново закрити діру у складі. Ось тут на арені і з’являється Бруно, який у випадку трансферу Морено, відправиться в оренду у Валенсію до кінця сезону. Як наслідок, Барселона посилить свою атаку Морено і дасть можливість Фернандешу, якому буде важко одразу завоювати місце у старті "блаугранас", набратися досвіду у Ла Лізі у складі Валенсії.

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