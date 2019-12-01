Манчестер Юнайтед не зіграв як команда, – Сульшер прокоментував чергову втрату очок у матчі з Астон Віллою

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оцінив виступ своїх гравців у матчі 14 туру АПЛ проти Астон Вілли (2:2).

"Ми не вийшли і не зіграли разом як команда. Потрібно розвиватися. Ці хлопці навчатимуться та вдосконалюватимуться, але іноді у юних гравців траплятиметься неузгодженість дій.

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Моментами ми не в змозі контролювати гру, але зараз нічого не можемо з цим зробити. Нам доводиться працювати над собою як команда, і стати кращим колективом. Астон Вілла мала занадто багато контратак. Сьогодні наші проблеми далися взнаки, ми захопилися діями в атаці, але нам слід було більше контролювати гру", – цитує Сульшера ВВС.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед здобув всього п'ять очок в останніх 4 матчах АПЛ і не може вирватися з групи середняків – 9 позиція.

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