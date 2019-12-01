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Шедевр Гріліша і автогол Хітона у відеоогляді феєричного матчу Манчестер Юнайтед – Астон Вілла

21:05 112 Читать на русском
Шедевр Гріліша і автогол Хітона у відеоогляді феєричного матчу Манчестер Юнайтед – Астон Вілла
Джек Гріліш / Твіттер Астон Вілли

Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Астон Віллу (2:2) у матчі 14 туру АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

42’ Том Хітон
64’ Віктор Лінделеф
 
Джек Гріліш 11’
Тайрон Мінгс 66’
11’ Джек Гріліш
42’ Том Хітон
64’ Віктор Лінделеф
66’ Тайрон Мінгс

Гості вийшли вперед вже на 11-й хвилині – Джек Гріліш з кута штрафного розкішно закрутив м'яч у дальню дев'ятку. Манчестер Юнайтед знадобилося пів години і трохи фарту, щоб відповісти. Рашфорд головою пробив у стійку, м'яч летів уздовж лінії, однак на його шляху опинився кіпер "вілланів" Том Хітон – автогол.

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По перерві підопічні Сульшера забили другий гол, однак їхня радість тривала недовго. Вже через 2 хвилини Тайрон Мінгс скористався провалом у захисті опонента і встановив остаточний рахунок – 2:2.

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Відеоновини Манчестер Юнайтед - Астон Вілла Астон Вілла Астон Вілла Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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