Шедевр Гріліша і автогол Хітона у відеоогляді феєричного матчу Манчестер Юнайтед – Астон Вілла

Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Астон Віллу (2:2) у матчі 14 туру АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Гості вийшли вперед вже на 11-й хвилині – Джек Гріліш з кута штрафного розкішно закрутив м'яч у дальню дев'ятку. Манчестер Юнайтед знадобилося пів години і трохи фарту, щоб відповісти. Рашфорд головою пробив у стійку, м'яч летів уздовж лінії, однак на його шляху опинився кіпер "вілланів" Том Хітон – автогол.

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По перерві підопічні Сульшера забили другий гол, однак їхня радість тривала недовго. Вже через 2 хвилини Тайрон Мінгс скористався провалом у захисті опонента і встановив остаточний рахунок – 2:2.