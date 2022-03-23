"Червоні дияволи" змінили формулювання у загибелі свого фаната в Україні Олександра Кукіна.

Журналіст Ендрю Тодос у своєму твіттері повідомив, що Манчестер Юнайтед виправив свою заяву про смерть засновника фан-клубу Kyiv Reds Олександра Кукіна.

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Тепер на офіційному сайті манкуніанців повідомляється, що його вбили російські війська – до цього клуб зазначив "опозиційні сили", спробувавши нейтрально подати інформацію. Також Манчестер Юнайтед особисто перепросив і у фан-клубу Kyiv Reds.

Варто зауважити, що Олександр Кукін був активним уболівальником "червоних дияволів". Він стояв біля витоків створення фан-клубу Kyiv Reds, який у цьому році відсвяткує своє 20-ліття.

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