"Красные дьяволы" изменили формулировку в гибели своего фаната в Украине Александра Кукина.

Журналист Эндрю Тодос в своем твиттере сообщил, что Манчестер Юнайтед исправил свое заявление о смерти основателя фан-клуба Kyiv Reds Александра Кукина.

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Теперь на официальном сайте манкунианцев сообщается, что его убили российские войска – до этого клуб указал "оппозиционные силы", попытавшись нейтрально подать информацию. Также Манчестер Юнайтед лично извинился и у фан-клуба Kyiv Reds.

Следует заметить, что Александр Кукин был активным болельщиком "красных дьяволов". Он стоял у истоков создания фан-клуба Kyiv Reds, который в этом году отметит свое 20-летие.

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