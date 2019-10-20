Сульшер заявив, коли Манчестер Юнайтед виграє АПЛ

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер позитивно оцінив перспективи команди перед матчем з Ліверпулем.

"Впевнений, ми вийдемо з кризи і виграємо Прем'єр-лігу. І не сумніваюся, що це станеться раніше, ніж через 30 років.

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Хороші виступи і результат в майбутньому матчі проти Ліверпуля можуть перевернути сезон, додати футболістам впевненості і покращити настрій.

Можливо, іноді вони по-справжньому не вірять в себе. Коли не вистачає впевненості, замислюєшся, замість того щоб діяти інстинктивно.

Але знаю, що мої гравці досить хороші, і не турбуюся щодо цього", – цитує Сульшера The Telegraph.

Нагадаємо, після 8-ми турів АПЛ "червоні дияволи" перебувають на 12-й сходинці турнірної таблиці.

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