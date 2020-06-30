Сульшер порівняв Погба і Бруну Фернандеша з легендами Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розхвалив півзахисників своєї команди Поля Погба і Бруну Фернандеша.

"Наші нападники знають, що поруч з ними є футболісти, які можуть створити щось з нічого. Бруну може створювати шанси на обмеженому просторі. Поль також грає креативно. Обидва вони – творчі гравці, які можуть віддати пас, футболісти з високими індивідуальними характеристиками.

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Бути центральним нападником перед такими двома гравцями – це щастя. Я відчував те ж саме, граючи з Полом Скоулзом, Хуаном Себастьяном Вероном, Девідом Бекхемом та Раяном Гіггзом", – цитує Сульшера видання Sky Sports.

Нагадаємо, у поточному сезоні Погба провів за "червоних дияволів" 11 матчів у всіх турнірах і віддав 3 результативні передачі. Фернандеш, який перейшов до табору манкуніанців зі Спортінга у січні, зіграв 12 матчів, де встиг відзначитись у воротах суперника 4 рази та ще стільки ж разів асистував партнерам.

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