Манчестер Юнайтед може заплатити 34 млн фунтів за таланта Бенфіки, яка зіграє з Шахтарем в 1/16 Ліги Європи

Манчестер Юнайтед продовжує підшукувати кандидатів для підсилення центральної ланки під час зимового трансферного вікна.

На радари "червоних дияволів" потрапив хавбек Бенфіки Жедсон Фернандес, інформує Sky Sports.

Бенфіка перед протистоянням з Шахтарем може підписати захисника Монако

Перехід 20-річного гравця може відбутися у січні, представники португальця вже нібито побували в Англії, щоб обговорити угоду з потенційними покупцями. Клаусула Фернандеса складає 102 млн фунтів, однак Бенфіка чудово розуміє, що не отримає таких грошей за молодого півзахисника. "Орли" можуть відпустити свого таланта за 34 млн, і Манчестер Юнайтед є одним з найбільш реальних претендентів.

Фернандес був стабільним гравцем стартового складу у першій частині сезону, але в останніх дев'яти матчах він лише двічі виходив на поле – тренер Бенфіки Бруно Лаге не хоче робити ставку на виконавця, який найближчим часом може піти з команди.

Нагадаємо, Бенфіка протистоятиме Шахтарю в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі між чемпіонами України та Португалії відбудуться 20 та 27 лютого.

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