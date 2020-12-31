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Манчестер Юнайтед може заплатити 34 млн фунтів за таланта Бенфіки, яка зіграє з Шахтарем в 1/16 Ліги Європи

08:51 152 Читать на русском
Манчестер Юнайтед може заплатити 34 млн фунтів за таланта Бенфіки, яка зіграє з Шахтарем в 1/16 Ліги Європи
Жедсон Фернандес / Reuters

Манчестер Юнайтед продовжує підшукувати кандидатів для підсилення центральної ланки під час зимового трансферного вікна.

На радари "червоних дияволів" потрапив хавбек Бенфіки Жедсон Фернандес, інформує Sky Sports.

Бенфіка перед протистоянням з Шахтарем може підписати захисника Монако

Перехід 20-річного гравця може відбутися у січні, представники португальця вже нібито побували в Англії, щоб обговорити угоду з потенційними покупцями. Клаусула Фернандеса складає 102 млн фунтів, однак Бенфіка чудово розуміє, що не отримає таких грошей за молодого півзахисника. "Орли" можуть відпустити свого таланта за 34 млн, і Манчестер Юнайтед є одним з найбільш реальних претендентів.

Фернандес був стабільним гравцем стартового складу у першій частині сезону, але в останніх дев'яти матчах він лише двічі виходив на поле – тренер Бенфіки Бруно Лаге не хоче робити ставку на виконавця, який найближчим часом може піти з команди.

Нагадаємо, Бенфіка протистоятиме Шахтарю в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі між чемпіонами України та Португалії відбудуться 20 та 27 лютого.

Миколенко, який "засяє в МЮ", і ще один українець – у світовій збірній ажіотажу 2019 за версією європейського ЗМІ

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