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Бенфіка перед протистоянням з Шахтарем може підписати захисника Монако

19:31 511 Читать на русском
Бенфіка перед протистоянням з Шахтарем може підписати захисника Монако
Бенжамін Хенрікс / Getty Images

Бенфіка сподівається підсилитися перед дуеллю з донецьким Шахтарем в рамках 1/16 Ліги Європи.

На радари лісабонського гранда потрапив захисник Монако Бенжамін Хенрікс, інформує Record.

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У Бенфіки є певні пробеми на флангах оборони, які "орли" сподіваються вирішити за допомоги універсального німця. На 22-річного гравця претендує і Баварія, хоча поточний сезон важко назвати успішним для Хенрікса – всього шість матчів і жодної результативної дії у всіх турнірах. Очікується, що монегаски попросять за свого латераля близько 10 млн євро.

Нагадаємо, матчі між Шахтарем та Бенфікою в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 20 та 27 лютого.

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Трансфери Монако Монако Франція Португалія Бенжамін Хенрікс Бенжамін Хенрікс Баварія Баварія Бенфіка Бенфіка
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