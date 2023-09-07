Атакувальний півзахисник збірної Англії Джейдон Санчо має шанс втекти від Еріка Тен Хага. Все вирішиться у найближчі години.

Не виключено, що 23-річний вінгер збірної Англії продовжить кар'єру в Саудівській Аравії. Сьогодні, 7 вересня, там зачиняється трансферне вікно. Один із саудівських клубів, назва якого не уточнюється, вже зробив Санчо офіційну пропозицію щодо переходу. Про це повідомив журналіст Руді Галетті у Twitter.

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Реакція Манчестер Юнайтед поки невідома. Нещодавно Санчо відкрито розкритикував Еріка Тен Хага, який залишив його поза заявкою на матч АПЛ проти Арсенала. Футболіст звинуватив тренера у брехні, а клуб відсторонив гравця і застосує додаткові санкції.

У 2021 році Манчестер Юнайтед виклав Борусії Дортмунд за Санчо 85 мільйонів євро. За "червоних дияволів" англієць зіграв 82 матчі, забив 12 голів і віддав 6 асистів.

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