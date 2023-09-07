Атакующий полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо имеет шанс сбежать от Эрика Тен Хага. Все решится в ближайшие часы.

Не исключено, что 23-летний вингер сборной Англии продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Сегодня, 7 сентября, там закрывается трансферное окно. Один из саудовских клубов, название которого не уточняется, уже сделал Санчо официальное предложение о переходе. Об этом сообщил журналист Руди Галетти в Twitter.

Сценарий Роналду повторяется: руководство МЮ избрало виновного в конфликте Тен Хага и 85-миллионного лентяя

Реакция Манчестер Юнайтед пока неизвестна. Недавно Санчо открыто раскритиковал Эрика Тен Хага, который оставил его вне заявки на матч АПЛ против Арсенала. Футболист обвинил тренера во лжи, а клуб отстранил игрока и применит дополнительные санкции.

В 2021 году Манчестер Юнайтед выложил Боруссии Дортмунд за Санчо 85 миллионов евро. За "красных дьяволов" англичанин сыграл 82 матча, забил 12 голов и отдал 6 ассистов.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків