Вчора "дияволи" поступилися Арсеналу, а після матчу з'явились нові проблеми. Ерік Тен Хаг публічно заявив, що Джейдон Санчо не потрапив до заявки через погану роботу на тренуваннях. 85-мільйонний вінгер не став терпіти і різко відповів тренеру в соцмережах.

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Керівництво Манчестер Юнайтед у конфлікті стало на бік Тен Хага, інформує The Guardian. Ймовірно, Санчо додатково покарають штрафом за відкриті суперечки з наставником. Сам нідерландець і клуб більше не збираються обговорювати цю тему зі сторонніми людьми.

Тен Хаг далеко не вперше демонструє свої жорсткі методи роботи з гравцями. Кріштіану Роналду вилетів з МЮ через кілька днів після скандального інтерв'ю Пірсу Моргану. Маркус Рашфорд був у топовій формі, але вирушив на лаву запасних через маленьке запізнення. Давід Де Хеа не отримав нового контракту, а Харрі Магуайра позбавили капітанської пов'язки – обидва не вписувались в ігрові плани Тен Хага.

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