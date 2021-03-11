Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд приймає Мілан у першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЄ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Дуель топ-клубів, яка би стала окрасою навіть у Лізі чемпіонів, не кажучи вже про ЛЄ. Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Юнайтед – Мілан, стартує о 19:55 за Києвом. Уле Гуннар Сульшер та Стефано Піолі зіткнулися з чималими кадровими втратами. У "червоних дияволів" не могли зіграти Погба, Де Хеа, Джонс, Мата, ван де Беек та Рашфорд. Мілан втратив Ібрагімовіча, Тео Ернандеса, Ребіча, Манджукіча, Беннасера та Чалханоглу.

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У 1/16 фіналу "россонері" пройшли Црвену Звезду лише завдяки правила виїзного гола (2:2 у Белграді, 1:1 в Італії), а МЮ впевнено здолав опір Реал Сосьєдада (4:0, 0:0).

Манчестер Юнайтед – Мілан: стартові склади команд

МЮ: Хендерсон – Ван-Біссака, Байлі, Магуайр, Теллес – Мактомінай, Матіч – Джеймс, Бруну Фернандеш, Марсьяль – Грінвуд.

Мілан: Д. Доннарумма – Калабрія, К'яер, Томорі, Далот – Кессьє, Мейте, Круніч – Браїм Діас, Леау, Салемакерс.