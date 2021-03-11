Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд принимает Милан в первом поединке 1/8 финала ЛЕ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Дуэль топ-клубов, которая бы стала украшением даже в Лиге чемпионов, не говоря уже о ЛЕ. Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Юнайтед – Милан, стартует в 19:55 по Киеву. Уле Гуннар Сульшер и Стефано Пиоли столкнулись с немалыми кадровыми потерями. У "красных дьяволов" не могли сыграть Погба, Де Хеа, Джонс, Мата, ван де Беек и Рашфорд. Милан потерял Ибрагимовича, Тео Эрнандеса, Ребича, Манджукича, Беннасера и Чалханоглу.

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В 1/16 финала "россонери" прошли Црвену Звезду только благодаря правилу выездного гола (2:2 в Белграде, 1:1 в Италии), а МЮ уверенно одолел сопротивление Реал Сосьедада (4:0, 0:0).

Манчестер Юнайтед – Милан: стартовые составы команд

МЮ: Хендерсон – Ван-Биссака, Байліи Магуайр, Теллес – Мактоминай, Матич – Джеймс, Бруну Фернандеш, Марсьяль – Гринвуд.

Милан: Д. Доннарумма – Калабрия, Кьяер, Томори, Далот – Кессье, Мейте, Крунич – Браим Диас, Леау, Салемакерс.