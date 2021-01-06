У півфіналі Кубка англійської ліги манкуніанці зустрічаються з командою Хосепа Гвардіоли. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – у цій новині на "Футбол 24".

Кубок ліги в ієрархії англійських футбольних турнірів посідає не найвищу сходинку. Однак, за крок від фіналу у команд розгорається апетит і азарт. Тим більше у такому принциповому протистоянні, яким є манчестерське дербі. Матч і онлайн-трансляція Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті стартує о 21:45 за Києвом. Гру транслюватиме телеканал "Setanta Sports Ukraine".

Тоттенхем переміг Брентфорд і пробився у фінал Кубка ліги

Підопічні Сульшера, які востаннє тріумфували у Кубку ліги у 2017 році, не проти повторити свій успіх чотирирічної давності. Тим більше, що "червоні дияволи" давно не балували своїх уболівальників новими трофеями. Проте, навряд чи Хосеп Гвардіола погодиться так просто скласти зброю – його команді цілком до снаги виграти цей турнір вчетвере поспіль.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко, який в останньому матчі чемпіонату Англії проти Челсі вийшов зі старту і провів увесь поєдинок знову з'явиться з перших хвилин.

Стартові склади обох команд виглядають наступним чином:

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