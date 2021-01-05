Кубок ліги, 1/2 фіналу

Тоттенхем – Брентфорд – 2:0

Голи: Сіссоко, 12, Сон, 70

Вилучення: Дасілва, 84 (Б)

Тоттенхем покарав трьох гравців за порушення правил карантину

Господарі швидко відкрили рахунок, Сіссоко замкнув головою навіс Регілона. Господарі продовжили контролювати гру.

Після перерви гравці Брентфорда вирівняли становище, але гол гостей скасували після перегляду ВАР через офсайд. У відповідь Сон подвоїв перевагу "шпор", реалізувавши вихід один на один. Перед фінальним свистком Брентфорд залишився у меншості за брутальний фол проти Хьойберга, хавбек лондонців покидав поле із закривавленою ногою.

Тоттенхем зіграє у фіналі турніру з переможцем пари Манчестер Юнайтед – Ман Сіті.

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