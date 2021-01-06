В полуфинале Кубка английской лиги манкунианцы встречаются с командой Хосепа Гвардиолы. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок лиги в иерархии английских футбольных турниров занимает не самое высокое место. Однако, в шаге от финала у команд разгорается аппетит и азарт. Тем более в таком принципиальном противостоянии, которым является манчестерское дерби. Матч и онлайн-трансляция Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити стартует в 21:45 по Киеву. Игру будет транслировать телеканал "Setanta Sports Ukraine".

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Подопечные Сульшера, которые последний раз торжествовали в Кубке Лиги в 2017 году, не прочь повторить свой успех четырехлетней давности. Тем более, что "красные дьяволы" давно не баловали своих болельщиков новыми трофеями. Однако, вряд ли Хосеп Гвардиола согласится так просто сложить оружие – его команде вполне по силам выиграть этот турнир в четвертый раз подряд.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, который в последнем матче чемпионата Англии против Челси вышел со старта и провел весь поединок вновь появится с первых минут.

Стартовые составы обеих команд выглядят следующим образом:

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