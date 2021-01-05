Аталанта – Парма

6 січня, 16:00. Бергамо, Атлеті Адзуррі д'Італія

Телетрансляція на "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: Здавалося, саме Руслан Маліновський отримав найбільше зиску з конфлікту між Джан П'єро Гасперіні та Папу Гомесом. Однак після п'яти поспіль матчів у стартовому складі українець повернувся на колишні позиції – 6 хвилин проти Болоньї та майже півгодини проти Сассуоло. Іноземна преса все гучніше говорить про невдоволення Маліновського своїм становищем. Він нібито навіть готовий піти в оренду задля стабільної ігрової практики перед майбутнім чемпіонатом Європи.

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Поєдинок з Пармою буде показовим щодо планів на нашого земляка у наставника Аталанти. Якщо не давати більше ігрового часу навіть з такими суперниками, тоді трансфер справді треба вимагати все переконливіше. "Хрестоносці" наразі перебувають не в найкращому стані. Серія без перемог вже налічує 6 поєдинків, останні три з яких – поразки. Подейкують, що гра з бергамасками може стати вирішальною для Фабіо Ліверані. У минулому сезоні Парма після 16-ти турів ішла у зоні єврокубків, а зараз балансує над зоною вильоту. Ось і побачимо, чи вдасться Маліновському і Ко спровокувати третю відставку сезону в Серії А.

Прогноз "Футбол 24" – 1:4

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті

6 січня, 21:45. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на Setanta Sport, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: Пеп Гвардіола досі має сумніви щодо Олександра Зінченка, але відсутність інших варіантів не залишає вибору. У Манчестер Сіті спалах коронавірусу, який залишив поза складом чимало гравців основного складу. Саме це дозволило Сашку у минулому турі провести свій перший у сезоні повний матч АПЛ – перемога над Челсі (3:1). Загалом два виходи на поле і 102 хвилини практики. Зараз Ман Сіті залишилося зробити останній крок до фіналу Кубка англійської ліги. Звісно, це не найпрестижніший турнір, але на таких стадіях змагань "зливати" його вже несолідно. Тим більше, якщо справи в чемпіонаті далекі від ідеальних. У нинішньому божевільному сезоні кожен трофей – маленький подвиг.

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Вийти у фінал "містянам" спробує завадити Манчестер Юнайтед. Це дербі! Тут ніхто не буде здаватися на поталу, не залежно від статусу турніру чи форми команд. А зараз обидва колективи у доволі хороших кондиціях. Команда Сульшера взагалі – монстр. "Дияволи" після вильоту з ЛЧ жодного разу не програли, лише двічі зігравши внічию. Як нагорода – шанс одноосібно очолити АПЛ. Ман Сіті теж, здається, подолав кризу і перемагає 4 матчі поспіль. Нарешті дербі Манчестера пройде без явного фаворита, ще й коли обидві команди на ходу. Головне, не повторити сценарій зустрічі в рамках АПЛ, яка не так давно завершилася без голів.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Мілан – Ювентус

6 січня, 21:45. Мілан, Сан-Сіро

Телетрансляція на "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: Мілан поки залишається єдиною непереможеною командою у топ-чемпіонатах Європи. Загалом серія без поразок у чемпіонаті налічує 27 матчів поспіль. Стефано Піолі вдається здобувати результат і без Ібрагімовіча, який досі перебуває в лазареті. "Россонері" скромно оцінюють свої шанси на чемпіонство, але вже січень, а команда досі на вершині. Навіть без турнірного контексту ігри Мілана цікаво дивитися. Команда має чіткий, впізнаваний тактичний малюнок, а яскраві індивідуальності, як от Тео, Хакан чи Леау, завжди готові створити маленький шедевр.

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А от для Ювентуса ця зустріч буде вкрай важливою. Андреа Пірло досі перебуває в пошуках ідеального поєднання футболістів. Цей процес завжди складний і навіть болючий. Не дивно, що туринці вже встигли навтрачати багато очок. Програвати Мілану ніяк не можна – відставання від лідера тоді зросте до 13 пунктів при грі в запасі. У нинішніх реаліях це буде крах чемпіонських амбіцій. На щастя, Роналду не помітив нестабільності своєї команди і продовжує регулярно забивати. Натомість у суперника не зіграє ледь не половина основи. Крім Ібри, матч пропустять Беннасер, Салемакерс Тоналі та Габбія. Безпрограшна серія "россонері" на внутрішній арені розпочалася 12 червня 2020-го саме матчем проти Юве. Тепер туринці мають чудові шанси замкнути це коло

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Атлетік – Барселона

6 січня, 22:00. Більбао, Сан Мамес

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: Не можна сказати, що всі проблеми Барселони залишилися позаду. Так, ще одна перемога підніме команду в зону ЛЧ, а серія без поразок вже налічує 6 матчів. Гра проти Уески вийшла невиразною, Мессі повернувся після мікротравми і виглядав тьмяно. Рональду Куману є що покращувати, а тут ще й виникли перешкоди. У таборі каталонців виявили хворих на коронавірус. Захворіли працівники тренерського штабу. Підготовка до майбутньої зустрічі зірвана – сьогоднішнє тренування скасували і чекають результатів повторного тестування. А виїзд попереду дуже складний.

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Атлетік історично доволі успішно грає проти Барселони. В останніх п'яти очних матчах баски перемогли двічі, а програли лише раз. Тут ще й у Більбао приїхав новий тренер. Гаіску Гарітано замінив Марселіно Тораль. А він точно знає, як перемагати Барсу. Його Валенсія била каталонців у фіналі Кубка Іспанії-2019. Звісно, за кілька днів команда не могла засвоїти нові принципи гри, але й до того в Атлетіка справи йшли непогано. Дев'яте місце у турнірній таблиці, а попереднього тренера взагалі звільнили після перемоги.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Сент-Етьєн – ПСЖ

6 січня, 22:00. Сент-Етьєн, Жоффруа Гішар

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно дивитися: Томас Тухель теж втратив свою посаду після перемоги, та ще й з рахунком 4:0. ПСЖ вирішив використати двотижневу паузу для перестановки на тренерському містку. Команду очолив колишній гравець і капітан команди Маурісіо Почеттіно. Розпочинає аргентинець у дуже складних умовах. Лазарет переповнений – там відразу 11 футболістів. Причому цей склад сильніший, ніж той, що вийде на гру проти Сент-Етьєна.

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Вважається, що перехід у ПСЖ автоматично означає завоювання щонайменше парочки титулів. Почеттіно не приходить на все готове. Команда наразі навіть не лідирує в Лізі 1, а у плей-оф ЛЧ вийшла зі скрипом. Маурісіо доведеться докласти зусиль, щоб у кінці сезону здобути бодай якийсь трофей. Однак початок має вийти лайтовим. Сент-Етьєн востаннє перемагав ПСЖ аж у 2012 році. Головне, не зіпсувати свій дебют, перервавши цю славну традицію.

Прогноз "Футбол 24" – 0:2