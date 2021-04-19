Нападник іспанської Севільї Юссеф Ен-Несірі може перебратися на Туманний Альбіон у найближче трансферне вікно.

Марокканський форвард став ціллю МЮ і Ліверпуля, стверджує Estadio Deportivo.

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Гранди АПЛ готові поборотися за Ен-Несірі влітку. Севілья відпустить 23-річного нападника за солідні відступні. Керівництво нервіонців прагне зробити трансфер Ен-Несірі найдорожчим продажем у клубній історії. Севільці продадуть марокканця мінімум за 46 млн євро.

У нинішньому сезоні Юссеф Ен-Несірі провів 45 матчів у всіх турнірах, у яких забив 22 м'ячі.

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