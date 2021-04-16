Сенегальський нападник Садьйо Мане може покинути команду. Ліверпуль не буде перешкоджати трансферу гравця в інший клуб, повідомляє Fichajes.

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За інформацією джерела, "червоні" вже підшукали наступника для одного із своїх лідерів. Зазначається, що гроші, отримані з продажу Мане, будуть інвестовані у придбання французького нападника Барселони Усмана Дембеле.

Нагадаємо, Мане перебрався у Ліверпуль влітку 2016-го із Саутгемптона за понад 40 млн євро. У нинішньому сезоні 29-річний сенегалець провів за Ліверпуль 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 12 голів та віддав 7 результативних передач.

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