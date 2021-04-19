Нападающий испанской Севильи Юссеф Эн-Несири может перебраться на Туманный Альбион в ближайшее трансферное окно.

Марокканский форвард стал целью МЮ и Ливерпуля, утверждает Estadio Deportivo.

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Гранды АПЛ готовы побороться за Эн-Несири летом. Севилья отпустит 23-летнего нападающего за солидные отступные. Руководство нервионцев стремится сделать трансфер Эн-Несири самой дорогой продажей в клубной истории. Севильцы продадут марокканца минимум за 46 млн евро.

В нынешнем сезоне Юссеф Эн-Несири провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мяча.

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