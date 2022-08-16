Португалець не приховував свого бажання покинути Манчестер Юнайтед, але клуб та особисто Ерік Тен Хаг хотіли зберегти в команді досвідченого форварда. Зі стартом сезону думки кардинально змінилися.

Роналду ізолювався від гравців Манчестер Юнайтед і остаточно знахабнів – Тен Хаг змінив своє рішення щодо Кріштіану

За інформацією BBC Sport, тепер Манчестер Юнайтед хоче якомога швидше позбутися Роналду. Вказівка йде від керівництва клубу, яке вважає, що поведінка Кріштіану негативно впливає на решту команди і ситуація не зміниться, поки він залишатиметься в колективі.

Зазначається, що в Манчестері переконані, що Роналду потрібно відпустити навіть без пошуку гідної заміни. Мовляв, вже сама відсутність токсичної зірки може допомогти команді Еріка Тен Хага подолати кризу.

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